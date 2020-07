Klart: PL får tio veckor långt spelarfönster

Premier League kommer att ha transferfönstret öppet fram till den 5 oktober, meddelar fotbollsligan på sin hemsida.

Därmed får klubbarna tio veckor på sig från den 27 juli att köpa spelare.

Normalt stänger det europeiska övergångsfönstret i månadsskiftet augusti-september, men nu får klubbarna extra tid att förstärka sina trupper på grund av den försenade säsongen.

PL-klubbarna får dessutom möjligheten att hämta in spelare fram till den 16 oktober, men bara från klubbar i den engelska ligaföreningen (EFL).

EFL består av klubbarna från Championship, League One och League Two – de tre bästa fotbollsserierna under Premier League.

Det utvidgade fönstret ska godkännas av det internationella fotbollsförbundet Fifa.