Skivsatsning i Lund hjälper musiker i coronatider

Äntligen blev Peter Dahlströms storbandsprojekt av. Och intäkterna från det nya albumet, med musik av Paul Simon, Stevie Wonder och Beach Boys, skänks till Musikerförbundets corona-krisfond.

— Jag ville göra en mera lättsam storbandsplatta, med drag under galoscherna och fräsiga låtar, säger Peter Dahlström, som driver The End Studios utanför Stångby.

Alltså handplockade han musiker till ”engångsorkestern” The End Big Band, kontaktade Huaröds kammarorkester för stråkpåläggen och ringde upp skickliga sångare som han jobbat med och spelat in tidigare.

Resultatet är det nysläppta albumet ”Licence to thrill”, med sånginsatser av bland andra Philip Jalmelid, Hazel Fernandes, Marina Mårtensson och Henrick Solera och låtar som ”Still crazy after all these years”, ”Higher ground” och ”God only knows” samt två James Bond-teman.

– Jag har gjort mycket med storband under de 40 år jag jobbat med musik. Idén till det här projektet föddes egentligen redan för 25 år sedan när jag spelade in albumet ”Live in London” med Tolvan Big Band och Tommy Körberg. Och för fem år sedan bestämde jag ”nej, nu gör vi det”, berättar Peter Dahlström.

– Låtarna är sådana som jag själv gillar och som följt mig genom livet. Jag har ju ibland undrat ”hur skulle det bli med ett storbandsarr på den här låten?”

De flesta arrangemangen till plattan skrevs av Claus V Sörensen och medproducenten Joel Bexelius, känd från vokalgruppen Pros & Cons.

– Sedan small vi ihop det, själva storbandsgrunden spelade vi in live i studion under ett par dagar. Musikerna hade aldrig spelat ihop förut, men trumpetsektionen gick ut i trädgården och repeterade ihop sina stämmor, medan trombonisterna stannade i studion och saxofonisterna och kompet satt på andra håll. Vi repade och spelade in låt för låt.

Peter Dahlström har alltid fascinerats av storband.

– Det är nåt speciellt med den klangen. När allt sitter ihop och alla lyssnar på varandra uppstår nån sorts magi och en speciell spelglädje. Idag spelar ju inte folk ihop längre, varje musiker går in i en garderob och spelar in, en efter en. I mina öron är det inte musik på det sättet, men det här lever sitt eget liv och man hör så tydligt "så kul det här är".

När det var dags för sången packade Peter Dahlström resväskan och reste till sångarna, artisterna som han hade öronmärkt för varsin sång. Att till exempel skicka ljudfiler till sångarna och be dem lägga på sina insatser var inte aktuellt.

– Nej, jag ville använda mina egna mickar, men ville samtidigt att artisterna skulle få sjunga i sin hemmiljö och känna sig hemma. Fred Johansen och Hazel Fernandes spelade jag in i England, Marina Mårtensson i Slovenien och Henrick Solera i Dubai.

”Licence to thrill” kommer i både cd- och lp-format. Från början var tanken att intäkterna skulle gå till Barncancerfonden, men planerna ändrades när coronasmittan slog till och många musiker förlorade stora delar av sina inkomster.

– Namnen på alla som köper plattan skrivs upp och listorna skickas till Musikerförbundet. Och alla som köpt får sedan se en redovisning av att pengarna går dit de ska.

– Musikerna medverkade gratis i välgörenhetsprojektet. Det enda jag bjöd på var mat, dryck och härlig gemenskap, säger Peter Dahlström.