Dramatiskt när göteborgarna får sin nya bro

Den ska bli Göteborgs nya landmärke. De gigantiska stålpylonerna som ska monteras i mitten på den nya Hisingsbron har just anlänt från fabriken i Spanien. – Det kommer att bli häftigt att se när pylonerna lyfts på plats i början på nästa vecka, säger Susanne Viberg, projektledare på Trafikkontoret för Hisingsbron.

1939 invigdes Götaälvbron över älven i Göteborg. Men bron har efter 80 år tjänat ut och måste stängas av säkerhetsskäl. Nu pågår bygget av den nya bron som ska ersätta den gamla trotjänaren.

Göteborgarna kan se hur deras nya landmärke sakta växer fram vid sidan om den gamla bron. Götaälvbron är en klaffbro men den nya bron har istället ett lyftspann, där en del av vägbanan kommer att hissas 16 meter rakt upp i luften för att släppa fram fartyg på älven.

Just nu är bygget inne i en dramatisk fas. I helgen som gick anlände pyloner, pylontoppar och motvikter från fabriken i Spanien, en last på totalt över 1 000 ton. Under nästa vecka ska de monteras och svetsas fast på det redan färdigbyggda brospannet. En gigantisk lyftkran kommer att lyfta de fyra, 36 meter höga, pylonerna på plats.

Och sedan följer nästa fas. I månadsskiftet juli/augusti anländer lyftspannet, den sista gigantiska delen, som väger 750 ton. Också den ska lyftas på plats och kopplas samman med hissmekanismerna inne i pylonerna. Sedan ska hela lyftsystemet testas och trimmas under hösten och vintern.

Bygget av bron går enligt tidsplan trots förseningar i starten och den pågående coronapandemin.

– Vi har inte drabbats så illa som vi befarade. Fabriken i Spanien som tillverkat stålkonstruktionerna stängde ner. Men de fick starta igen efter bara två veckor, säger Susanne Viberg.

Enligt planen ska bil-, cykel- och gångtrafik släppas på i februari/mars nästa år, och sedan spårvagnstrafiken i augusti eller september. Samtidigt startar processen med att riva den gamla bron.

Den nya Hisingsbron är betydligt lägre än den gamla. Vägbanan ligger som högst 12 meter över vattenytan. Bron är dessutom mycket bredare, 40 meter mot den nuvarande brons 27 meter.

Det ger bättre utrymme för gång och cykeltrafikanter och det kommer också att finnas bänkar där man kan sitta och se ut över älven. Bron kallas ibland en ”vi-möts-på-halva-vägen-bro”.

Men när fartyg ska passera måste vägbanan höjas. Det ska ta åtta minuter att höja och sänka det så kallade lyftspannet. Man räknar med att det ska ske tre till fem gånger per dygn, men vid rusningstrafiken på morgon och kväll har trafiken över bron alltid företräde. Därför byggs det också väntplatser i älven på båda sidorna om bron där segelbåtar som är högre än 12 meter kan vänta tills bron kan öppnas.

Bron är inte det enda stora byggprojektet i centrala Göteborg. Hela området kring Centralstationen är en gigantisk byggarbetsplats där man samtidigt sänker ner E45:an i en tunnel och bygger Västlänken, en järnvägstunnel under centrala Göteborg.

Bron med de fyra stålpylonerna kommer att bli ett nytt landmärke i Göteborg, vid sidan av kända Göteborgssymboler som Poseidon, Ullevi och Feskekörka. Bron kommer att vara målad i grått men belysas på ett spektakulärt sätt och ge en bild av hur centrum binds närmare tillsammans med Hisingen på andra sidan älven.

Inom något år startar sedan bygget av en helt ny stadsdel i Frihamnen på Hisingssidan, nära brofästet, där man projekterar för 5 000 nya lägenheter.

Fakta Hisingsbron Segelfri höjd med sänkt spann: 12 meter. Segelfri höjd med lyft spann: 28 meter. Bredd: 40 meter. Längd: 1 380 meter (inklusive delar på land). Längd över vattnet: 440 meter, brodelen kallas Arpeggio. Högsta punkt över havsytan: 53 meter. Byggstart: 2017. Färdig: 2021 (till Göteborgs 400-årsjubileum). Beräknad kostnad: Knappt 5 miljarder kronor.