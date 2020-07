Netflix aktie faller trots ökad omsättning

Strömningsjätten Netflix fick för andra kvartalet i rad fler nya kunder än förväntat, och ökade sin omsättning. Trots det föll aktien eftersom företaget tror att antalet nya kunder under kommande kartal blir färre än väntat.

Netflix fick drygt tio miljoner nya kunder under årets andra kvartal, mer än de drygt åtta miljoner som analytiker väntat sig, visar kvartalsrapporten som presenterades på torsdagskvällen.

Omsättningen ökade med 24,9 procent till 6,2 miljarder dollar, motsvarande 56,3 miljader kroonor, och företaget gjorde en nettovinst på 720 miljoner dollar, enligt Wall Street Journal.

Men aktien föll ändå under efterhandeln på New York-börsen eftersom företagets prognos för årets tredje kvartal var kraftigt nedskruvad. Analytiker hade förutsett att ytterligare drygt fem miljoner nya kunder skulle tillkomma under tredje kvartalet.

Netflix gör bedömningen att det sannolikt bara blir lite mindre än hälften av det. Bolaget hänvisar dels till den ekonomiska situationen i pandemins spår, dels till att allt fler söker sig utomhus när restriktionerna lättas.