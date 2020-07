Skåningar fortsatt välkomna till Danmark

Smittspridningen av covid-19 i Skåne fortsätter att sjunka, och det innebär att skåningar är fortsatt välkomna till Danmark. Nu får även boende i Halland, Värmland och Kalmar län komma in i landet.

Danmark öppnade upp gränsen för alla skåningar den 9 juli, under förutsättning att smittspridningen i Skåne håller sig under 30 fall per 100 000 invånare de senaste två veckorna.

Den senaste veckan har smittspridningen i Skåne fortsatt att sjunka och ligger nu på 8,9 fall per 100 000 invånare. Danmarks gräns förblir alltså öppen för skåningar, meddelade danska Statens Serum Institut på torsdagen. Nu får även boende i Halland, Kalmar och Värmland komma in i landet utan att behöva visa upp ett negativt covid-19-test. Sedan tidigare har boende i Blekinge, Kronobergs län och Västerbotten varit välkomna.

Det som krävs är ett personbevis som kan hämtas från Skatteverkets sajt, samt pass eller nationellt id-kort krävs. Körkort räcker inte.

Gränskontrollerna är kvar utom för danska medborgare. De behöver sedan den 15 juni inte längre bevisa att de är bosatta i landet.