Smittspridningen av covid-19 i Skåne fortsätter att sjunka, och det innebär att skåningar är fortsatt välkomna till Danmark. Nu får även boende i Halland, Värmland och Kalmar län komma in i landet.

Danmark öppnade upp gränsen för alla skåningar den 9 juli, under förutsättning att smittspridningen i Skåne håller sig under 30 fall per 100 000 invånare de senaste två veckorna.