En man är misstänkt för stöld efter att ha lastat in bensindunkar i sin bil och försvunnit.

På onsdagsförmiddagen rullade en bil med två män in på bensinstationen Cirkle K i Höganäs. När den ene gick in för att handla i butiken passar den andre på att lasta in tio stycken femliters dunkar med bensin i bilen.