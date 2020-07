I HD:s nya serie ”De fyra elementen” tar sig Elina Pahnke an fyra aktuella samhällsfrågor utifrån händelser i nordvästra Skåne. I den andra delen om luft besöker hon Ängelholms flygplats, som skulle läggas ner – men som nu ser ut att bli uppköpt av sju kommuner.

Det här är en kulturartikel. Analys och värderingar är skribentens egna.

Klockan är strax före elva och diskarna obemannade. Parkeringen är tom på bilar. Lisbeth Svensson stannar upp i städningen. Hon är ensam på Ängelholms flygplats.

”Det brukar vara full rulle. Nu är här så tomt, så tomt, så tomt”, säger hon.

Från Ängelholm går två flyg om dagen. Ett till Bromma, ett till Arlanda.

”Flygplatsen består av ett ytskikt av konsumtion, blankare och mer hållfast ju mer du eller någon annan har betalat för din biljett”, skriver författaren och skribenten Maria Küchen i sin bok ”Att flyga”. Men på Ängelholms flygplats är caféet stängt, och affärer finns här inte.

När klockan slår elva kommer den första passageraren. Han har arbetarbyxor och fleece. Dricker Sprite och väntar.

”Det är ytterst lite folk som åker. Ibland är det bara elva i planet. Att det lönar sig fattar jag inte”, säger Lisbeth Svensson.

Lönar sig gör det inte. Ägaren Peab har gått med förlust de senaste åren. Medvetenheten om klimatkrisen gör att färre vill resa inrikes. Coronapandemin ledde i sin tur till ännu färre resenärer. I maj kom så beskedet: flygplatsen läggs ned.

Det accepterade inte Sveriges miljöbästa kommun, Helsingborg. Inte heller Ängelholms lokalpolitiker. Tillsammans med fem andra kommuner – Bjuv, Båstad, Höganäs, Klippan och Perstorp – gav de i början av juni besked om att de tar över driften av flygplatsen genom ett gemensamt bolag.

Än är inget formellt beslut taget, men som det ser ut nu kommer Helsingborg äga den största delen av flygplatsen 40 procent, följt av Ängelholm som köper in sig på 30 procent.

När Lan Pham för drygt två veckor sedan limmade fast sig i nosen på ett flygplan på Ängelholms flygplats, klädd i en superhjältedräkt, var det för att protestera mot det tilltänkta uppköpet. Tillsammans med ett tiotal personer från klimatrörelsen Extinction Rebellion tog hon sig ut på landningsbanan och vecklade ut en banderoll där det stod: rädda världen eller rädda flyget.

”Vi ville klargöra vad det är för slags beslut de tar. Det går inte att säga att vi ska förhindra katastrofala klimatförändringar och samtidigt rädda flygindustrin”, säger Lan Pham. Hon syftar inte bara på att den här flygplatsen eventuellt kommer att drivas i kommunal regi.

Regeringen, som i december tog fram en klimatpolitisk handlingsplan, gick nyligen ut och utlovade upp till fem miljarder kronor för att rädda SAS.

Samtidigt talar forskare och aktivister om vad som krävs för att bromsa klimatkrisen: utsläppen av koldioxid måste ner till noll. Är politikerna, med sina klimatmål, helt befriade från förpliktelser?

Inte nödvändigtvis. I England stoppades nyligen utbyggnaden av flygplatsen Heathrow eftersom den ansågs bryta mot regeringens åtagande att bromsa klimatförändringarna. I Frankrike har aktivister sedan flera år tillbaka lyckas ockupera platsen där en flygplats skulle byggas och utnämnt det till en så kallad ZAD – zone à défendre, ett område att försvara.

I Berlin har många protesterat mot bygget av den nya jätteflygplatsen, Berlin Brandenburg Airport, som nu ändå ser ut att öppnas. I protesterat mot bygget av den nya jätteflygplatsen, Berlin Brandenburg Airport, som nu ändå ser ut att öppnas. I podcasten ”How to fuck up an airport”, producerad av Spätkauf radio, beskriver programledarna katastroferna som kantat bygget. Den skulle öppnat 2011. Idag är den fortfarande stängd – flera miljarder kronor och oräkneliga misslyckanden senare. Skandalerna har varit lika många som absurda: Under lång tid var lamporna inne på flygplatsen tända dygnet runt, på grund av ett tekniskt fel som gjorde att de inte kunde stängas av. Varje dag åker ett tomt tåg fram och tillbaka till flygplatsen för att förhindra att spåren rostar. Nio år efter den planerade öppningen, efter att flera planerade invigningar kommit och gått, har nu ett nytt öppningsdatum utannonserats: 31 oktober i år.

På Ängelholms flygplats finns det i dagsläget ingen ambition om att kopplas samman med andra länder. Istället används den som en direktlänk till storstaden. Stefan kommer en och en halv timme innan flyget går. Han ska på möte i Stockholm, att det blev flygvägen bestämde hans arbetsgivare, Kriminalvården. Planet rymmer femtio personer. En enkelbiljett till dagens flyg kostar 1395 kronor.

”Jag är skitnervös inför att komma sent”, säger Stefan. Fortfarande är flygplatsen i princip tom på resenärer, men personalen har gått fram till informationsdisken.

Peter Roos arbetar här, som operativ chef. ”Jag hoppas flygplatsen får vara kvar. För regionens del, personalens och min egen del”, säger han och understryker att den gör mycket för Ängelholm. För arbetstillfällena. För att få en närhet till Stockholm.

Han har jobbat här sedan -85.

När beskedet kom om att flygplatsen skulle läggas ner varslades i princip alla, för att sedan bli uppsagda. Inte operativa chefen Peter Roos, men hans personal.

Sträckan som trafikeras, Ängelholm – Stockholm, är drygt femtio mil. Många av dem som åker är pendlare som jobbar i Stockholm men bor här.

Stefan Gössling är professor på Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet och har forskat om flygindustrin.

”Om flygplatsen inte fanns, skulle vi per automatik kolla efter andra alternativ. Om du dessutom har billiga flyg, då får du naturligtvis många fler resenärer. Det är ett system man skapar, och som inte växer av sig själv naturligt.”

I sin forskning intresserar sig Stefan Gössling för turism, transportmedel och hållbarhet. Han har bland annat undersökt hur klimatrörelsen Fridays for future och diskussionen kring flygskam har förändrat sociala normer och flygandets status. Han är kritisk till att staten och kommunen går in och räddar flygplatser.

”Vi måste inte rädda flyget. Flyget har som system inte gått en krona med vinst sedan det kommersiella flygets början, om man räknar vinsterna mot subventionerna flyget fått, samt att man inte betalar miljökostnaden.”

På flygplatsen i Ängelholm är de anställda rädda om sina jobb.

Men det handlar också om hur resurserna prioriteras, menar professor Stefan Gössling.

”Man kan välja att istället bygga ut höghastighetsbanan och sannolikt skapa lika många jobb. Att ha regionala flygplatser handlar ofta om lokalpolitikernas ambition att sätta en plats på kartan. Vi bör fråga vilka som egentligen profiterar på flygplatsen. Jag har svårt att se något argument som håller rationellt sett”.

Ett argument för den här flygplatsens fortlevnad har varit att det är en klimatsmart flygplats, eftersom det går att boka biobränsle-biljetter. Det innebär dock inte att flygen kör på biobränsle, utan att man då enligt flygplatsens hemsida är "en del av omställningen till ett fossilfritt flyg". Foajén pryds av en liten skylt som informerar om hur mycket energi som utvunnits av solceller. ”Att tro att man kan komma undan flygets konsekvenser med några solceller tyder på en bristande förståelse för hur mycket fossil energi som går när vi flyger. Det skapar en idé om att man bidrar till en lösning som inte finns”, säger Stefan Gössling.

Maria Küchen skriver i ”Att flyga” att ”flygplatsen är ett litet klassamhälle i klassamhället där över- och underordning inte ifrågasätts”. I sin essäbok berättar hon om sin kärlek till segelflyg, men också om vem som kan åtnjuta den inbillade fria rörligheten som flygindustrin sägs komma med. Flygplatsen är en plats där gränser upprätthålls: den som flyr får sällan flyga eftersom det kan falla på flygbolaget att flyga tillbaka den som nekas inresa. Det heter transportöransvar.

Samtidigt deporteras samma personer via chartrade flyg, inhyrda för att föra bort den som en gång tvingades fly över havet. Också inne på flygplatsen upprätthålls gränser genom kontroller, där den vita personen med ett svenskt pass sällan blir stoppad och misstänkliggjord. Och Stefan Gössling håller med om det precis Maria Küchen skriver; flygplatsen är också ett litet klassamhälle. ”Det finns data för Tyskland som visar att bara en tredjedel av tyskarna flyger under ett år. Globalt sett flyger bara 4 % av världens befolkning utrikes under ett år. Så den stora majoriteten flyger inte. Flygplatsutbyggnader ligger inte i allmänhetens intresse, men klimatkrisen gör det”, säger han.

När dagens avgång från Ängelholm till Bromma närmar sig kommer nya personer in, med nya klädstilar. Med fyrtiofem minuter kvar kommer en man med golfbag. Med bara en knapp halvtimme som marginal kliver inte bara en, utan två ensamresande män in, med var sin Louis Vuitton-väska.

Lisbeth Svensson fortsätter att sopa golvet. Hon tycker, precis som Peter Roos, att flygplatsen ska vara kvar.

”Men jag har själv aldrig flugit. Aldrig!”