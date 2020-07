Dråpligt självmål sänkte Djurgården

Jacob Une Larsson blev syndabock borta mot Elfsborg. I matchens slutskede bröstade Djurgårdaren in matchens enda mål – i egen bur. – Det är jävligt tufft för stunden säger Une Larsson till Dplay efter 0–1-förlusten.

Det var i den 88:e minuten som kommunikationsmissen uppstod. Elfsborg högerback Johan Larsson skickade in ett inlägg i straffområdet som Une Larsson skulle brösta ner till målvakten Per Kristian Bråtveit. Norrmannen var inte alls med på noterna, vilket gjorde att bollen kunde rulla in i målet.