Courtney Marie Andrews farväl till kärleken

Fakta

Född 1990 i Phoenix.

Började turnera som musiker i tonåren.

Diskografi: "No one's slate is clean" (2010), "On my page" (2013), "Honest life" (2016), "May your kindness remain" (2018).

Har tillbringat sin av coronapandemin påtvingade fritid med att skriva poesi, förhoppningen är att ge ut en bok.

"Old flowers" släpps den 24 juli.