Femton nya låtar med mördade Pop Smoke

Förra veckan gick rapparen Pop Smoke rakt in på den amerikanska albumlistans förstaplats med det postuma albumet ”Shoot för the stars aim for the moon”.

Nu släpps en ny version av albumet med 15 nya låtar, rapporterar flera medier.

Deluxeversionen av ”Shoot for the stars aim for the moon” gavs ut under måndagen, då Pop Smoke skulle ha fyllt 21 år, och innehåller gästspel från bland andra Young Thung, Jamie Foxx, Queen Naija och Gunna.

Pop Smoke, som egentligen hette Bashar Barakah Jackson, mördades i sitt hem i Los Angeles i februari i år. Så sent som förra veckan åtalades fyra personer för mordet.