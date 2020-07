Fakta

Lakritsfabriken Foundation är sedan november engagerad i Hand in Hand projektet, vilket är en ideell organisation som arbetar med att bekämpa fattigdom genom entreprenörskap. Genom att donera en summa kan man namnge en planta och få ett diplom. Pengarna kommer oavkortat gå till att främja entreprenörskap för kvinnor i Indien. Hittills har de samlat in 20 000 kronor men har som mål att samla in 70 000 kronor.