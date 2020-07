Min mening: Vi vill veta att vi har rätt prislapp

Svar till Anders Månsson, ” Vad hände i maktens korridorer” den 13/7.

Vi vill inte bara att kommuninvånarna ska betala utan att vi vill ha rätt prislapp för utförd verksamhet i Miljöförbundet. En utomstående genomlysning är utlovad men inte verkställd och borde vara på plats innan budget antas.

2019 sa alla medlemskommuner NEJ till höjningen på 12 + 6 kronor per invånare. Nu i vår kom förslag på samma summa i ett bräde på höjning på 18 kronor per invånare upp till 150 kr med en årlig automatisk indexuppräkning som förslag. Alltså en ökning på 300 000 kr per år till 2,3 miljoner årligen för Bjuv. Utan att genomlysningen är på plats. Då säger alla kommuner JA. Parallellt sker diskussioner om åtgärder och kostnader som inte blir föremål för genomlysningen.

Att Bjuv själva säger nej förändrar inte läget och (M) har först nu i maj fått en plats i Miljöförbundet (ej suttit där sedan innan valet 2018). Deadline för inlämning av uppsägning var den 30/6 om vi inte skulle förlora ytterligare ett år.

Det borde Anders Månsson (S), C, L, KD och V som ställer frågan till mig veta.

Våra egna förvaltningar ha räknat på att driva verksamheten i egen regi, vilket vi har kompetens för. Beräkningen säger 5 tjänster. I en jämförelse där fem kommuner betalar 28 tjänster tillsammans och de var för sig skulle betala fem tjänster rimmar det inte riktigt med att göra kommunala vinster med ett gemensamt miljöförbund.

Vi vet att fler kommuner än vår diskuterar och har reagerat på kostnadsökningen parallellt med mötena i Miljöförbundet i vår utanför protokollet. Nu verkar det som att den extern genomlysningen kommer.

Det borde Anders Månsson (S) , C, L, KD och V också tycka är bra för våra kommuninvånare.

Jörgen Johnsson

Kommunalråd (M)