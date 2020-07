Skyttekungens första mål när Örebro vann

Han öste in mål för Degerfors i superettan – men i allsvenskans målsnålaste lag har det inte varit lika lätt. Så lättnaden var total när Erik Björndahl gjorde ÖSK:s första mål när Örebro till sist besegrade Mjällby med 3–1. – Det var bara att trycka in den, bollen skulle bara in, sade Björndahl till Dplay.

Örebro hade inför matchen gjort minst mål i allsvenskan, och hade lägst målsnitt när det gäller skott på mål. Men mot Mjällby lossnade målskyttet och Örebro suddade ut den dystra statistiken.