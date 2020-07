Apatow spetsar toaletthumorn med känslor

Fakta

Judd Apatow

Ålder: 52.

Yrke: Manusförfattare, regissör.

Filmer i urval: "På smällen", "The 40 year old virgin", "Trainwreck", "This is 40".

Aktuell: "The king of Staten Island".

Pete Davidson

Ålder: 26.

Yrke: skådespelare, komiker.

Tidigare meriter: "Trainwreck", "The dirt", "Saturday Night Live".

Aktuell: "The king of Staten Island", som bygger på hans eget liv.