Något bättre än väntat av Coca-Cola

Amerikanska Coca-Cola tar storstryk i coronakrisen, men klarar sig något bättre än väntat. Läskedryckstillverkaren redovisar en nettovinst på 1,78 miljarder dollar för årets andra kvartal, ned från 2,61 miljarder ett år tidigare.

Per aktie blev det ett vinstfall till 41 cent, från 61 cent per aktie. Rensat för engångsposter var dock vinsten 42 cent per aktie, marginellt bättre än väntade 40 cent per aktie enligt en sammanställning av prognoser från Refinitiv.

Omsättningen under kvartalet, som i Coca-Colas räkenskaper avslutas den 26 juni, blev 7,2 miljarder dollar – i linje med förväntningarna.

Försäljningsvolymen minskade 16 procent under kvartalet, med en nedgång på 7 procent för flaggskeppet Coca-Cola.