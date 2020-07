Abba förnekar uppgifter om fem nya låtar

Abba har spelat in totalt fem nya låtar, enligt den brittiska tidningen The Independent . Uppgifterna kommer från podcastprofilen Geoff Lloyd som säger sig ha gjort en lång intervju med Björn Ulvaeus via appen Zoom.

– De har spelat in fem nya låtar, säger Lloyd till tidningen.

– Han lovade mig att den nya Abba-musiken ska släppas 2021.

Abbas manager Görel Hanser slår dock tillbaka mot uppgifterna.

– Det är två låtar som är aktuella för närvarande och jag vet inte när de ska släppas, det finns inget datum satt. Förmodligen nästa år men det hänger ihop med avatarprojektet som har blivit försenat på grund av corona och så. Det finns inget datum satt och det finns inget mer än att man pratar om två låtar, säger hon till TT.

Det var i april 2018 som Abba avslöjade att man spelat in två nya låtar, ”Don't shut me down” och ”I still have faith in you”. Låtarna ska framföras av digitalt framställda ”abbatarer” – det skulle egentligen ha skett i slutet av 2018 men projektet har blivit försenat flera gånger.

Sedan avslöjandet har det vid flera tillfällen spekulerats om att Abba ska släppa fler nya låtar. Det har dock aldrig bekräftats av bandet.