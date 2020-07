Kraftigt vinstlyft för börsoperatören Nasdaq

Den amerikanska börsoperatören Nasdaq Inc, som vid sidan av Nasdaqbörsen i New York bland annat driver börser i städer som Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn, redovisar ett kraftigt vinstlyft för årets andra kvartal.

Resultatet lyfter till följd av ökad aktivitet på börsen med allt fler som handlar på börsen när de tvingats hem under nedstängningar runt om i världen. Börsturbulensen under kriskvartalet har också lett till ökade transaktionsvolymer.

Nettovinsten lyfte till 241 miljoner dollar, 1:45 dollar per aktie, under årets andra kvartal. Under motsvarande kvartal i fjol låg vinsten på 174 miljoner dollar, 1:04 dollar per aktie.

Omsättningen, exklusive transaktionsbaserade kostnader, steg 12 procent till 699 miljoner dollar.