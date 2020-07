Myra Granberg: ”Hoppas att det inte skiter sig”

Fakta

Myra Granberg föddes 1994 i Nybro.

Hon har studerat musikproduktion på Musikmakarna i Örnsköldsvik, och därefter skrivit musik åt flera andra artister.

Hon slog igenom som soloartist med hitlåten "Tills mitt hjärta går under" 2019.

Myra Granberg har även gjort musik på engelska under artistnamnet Majro. Som Majro har hon bland annat släppt albumet "Wanna keep you in my pocket forever".