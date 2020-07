De amerikanska flygbolagen American Airlines och Southwest Airlines drabbas hårt i coronakrisen. De redovisar båda två brakförluster för årets andra kvartal och det krävs vaccin eller medicin mot covid-19 för att det ska vända, enligt Southwest-chefen.

För American AIrlines blev nettoförlusten 2,07 miljarder dollar under kvartalet, 4:82 dollar per aktie. Det kan jämföras med vinsten på 662 miljoner dollar, 1:49 dollar per aktie, under motsvarande kvartal i fjol.