Den man som är misstänkt för att ha kört ihjäl två cyklister på Öland under onsdagen är inte frihetsberövad. Mannen har förhörts av polisen, men är släppt på fri fot.

En kvinna i 45-årsåldern och en pojke under 15 år omkom efter en krock mellan en bilist och fyra cyklister på en väg i norra Färjestaden i Mörbylånga kommun under onsdagen. De två andra cyklisterna, en man och en annan pojke under 15 år, skadades i olyckan.