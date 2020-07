A-kassor spår värre höst än vid finanskrisen

I juni fick 60 procent fler a-kassa än under samma månad 2019. Till hösten tror Tomas Eriksson, kanslichef vid Sveriges a-kassor, att antalet personer med utbetald a-kassa kommer att vara högre än under finanskrisens värsta period. – Jag vågar påstå att den siffran definitivt kommer att överträffas under hösten, säger han.

Sveriges a-kassor har växt med 250 000 nya medlemmar i år, och med nästan 3,9 miljoner medlemmar totalt är a-kassorna större än någonsin. Det efter en vår med lättnader i a-kassereglerna och en arbetsmarknad som blivit allt sämre.