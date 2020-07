Stöldvåg mot Systembolaget

Systembolaget i Årjäng utsattes under natten för ett inbrott. Enligt polisen var det ”inte helt otippat” att just Årjäng drabbades – butiken hade väldigt många kunder under lördagen sedan Norge lättat på reserestriktionerna.

Tidigt på söndagsmorgonen befann sig minst två maskerade personer inne i Systembolagets lokaler i Årjäng i Värmland och försökte bryta upp ett värdeskåp. Larmet kom in till polisen via ett bevakningsbolag klockan 04.30, men när polisen kom till platsen hade de misstänkta lämnat butiken.