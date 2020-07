Aimée Osbourne släpper singel

Aimée Osbourne släpper en ny låt för första gången på flera år, rapporterar NME. Det är under namnet ARO, som hennes musikprojekt heter, som låten ”Shared something with the night” släpps, och den är en del av det kommande albumet ”Vacare Adamaré”.

I ett uttalande säger syntpop-artisten att hon skrev låten när hon bodde i New York och kände sig ”ensam och vilsen”.

Aimée Osbourne, som är Ozzy och Sharon Osbournes äldsta dotter, planerar att släppa albumets låtar som kapitel byggda kring musikvideor. Videon till den nya singeln är regisserad av Jon Danovic.

Senaste albumet ARO släppte var ”Cocaine style” 2016.