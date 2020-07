Afghansk vapenvila utlyst under högtid

Afghanska styrkor kommer respektera den tre dagars vapenvila som talibanerna utlyst under den religiösa högtiden id al-adha som inleds under fredagen. Det är den andra vapenvilan som utlysts under liknande omständigheter under de senaste två månaderna.

”Alla mujahedin (”heliga krigare”) beordras undvika insatser mot fienden under de tre dagar och nätter som id al-adha pågår,” säger talibanernas talesperson Zabihullah Mujahid i ett uttalande.

Han tillade dock att angrepp ”från fienden” kommer att besvaras från talibanernas sida.

Den afghanska regeringen kom senare med beskedet att även de beordrat sina trupper att respektera vapenvilan under dessa tre dagar, även de lade dock till att eldgivning från talibanernas sida kommer att besvaras.

Beslutet om vapenvilan kom kort efter president Ashraf Ghanis uttalande att fredssamtal med talibanerna bör kunna inledas ”inom en veckas tid.”