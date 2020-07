Digital Stockholm Pride hoppas nå många

Fakta

Elisabeth Ohlson, konstutställning med nya och gamla verk, Markuskyrkan, hela veckan.

"Bekantskap sökes", historisk stadsvandring om anonyma kontaktytor för "förbjudna" sexuella möten, Hallwylska palatset, dagligen 28/7–2/8

"GodLovePride", fotoutställning av Ilar Gunilla Persson, Vantörs kyrka, hela veckan.

"Pink history", stadsvandring i Gamla stan om Stockholms gayhistoria, Köpmanstorget, 29/7 och 2/8.

Författarkväll, Anton Lundholm i samtal med Lena Bernell om sin bok "Välkommen in i min garderob", Vantörs kyrka, 28/7.

"Eva-Lisas monument", digital hbtq-stadsvandring i den lesbiska aktivisten och transpionjären Eva-Lisa Bengtsons (1932–2018) fotspår, 31/7–2/8.

"Sagolika sissies & Macho vikingar", vandring genom vikingarnas syn på manlighet och homosexualitet, The Viking Museum, 30–31/7.

"To pee or not to pee", stadsvandring om den offentliga toalettens historia, Mälartorget 13, 30/7–31/7.

Schlagerkväll, leds av Lina Hedlund från Alcazar och Lars-Åke "Babsan" Wilhelmsson, gästad av bland andra Linda Bengtzing och Magnus Carlsson, sänds via hemsidan, 31/7.

Digitalt pridemåleri, teckningar av Linnéa Johansson kan laddas ned från nätet, skrivas ut och färgläggas, kan laddas ned när som helst 1–2/8.

"(Some) legandary lesbians", Louise Blads forskningar i Storbritanniens lesbiska biblioteksarkiv har resulterat i en utställning, Stockholms stadsbibliotek, 31/7–27/8.

"Standup á la Pride", digital standup med Moa Svan, Felicia Jackson, Olivia Skoglund med flera, sänds via festivalens Faceboook-sida, 31/7.

"Vägen till paradiset", kortfilm om förälskelsens sårbarhet, sänds på festivalens hemsida, 31/7 och 2/8.

"Filming a gay love story in the Middle East, art video om ett kärlekspar i Jordanien, sänds på festivalens hemsida, 31/7.

"Pink personalities", stadsvandring med fokus på historiska hbtq-personer, Mälartorget 1/8.

"Hopp", teaterföreställning om aids-epidemin med efterföljande samtal, sänds på festivalens hemsida, 1/8.

"Pride gala night", leds av Amira Thunderpussy och Madam Heinz, gästas av bland andra Alex Falk och Mandy Rich, sänds via hemsidan, 1/8.