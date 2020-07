Alicia Keys gör dokumentär om svarta stjärnor

Sångerskan Alicia Keys är exekutiv producent för en kommande dokumentärfilm om sex svarta kvinnliga stjärnor i underhållningsindustrin – hur de har utmanat rasistiska stereotyper, och förändrat både sig själva och publiken i den processen, skriver Deadline.

”American masters: how it feels to be free” skildrar sångerskorna Nina Simone, Lena Horne och Abbey Lincoln, och skådespelarna Diahann Carroll, Cicely Tyson och Pam Grier genom tidigare intervjuer och inspelade framträdanden. Men också genom intervjuer med personer som inspirerats av dem, bland andra Halle Berry, Samuel L Jackson och Alicia Keys själv.