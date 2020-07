SAS kunde förstås inte förutse varken coronapandemin eller dess långtgående effekter för flygbranschen. Däremot kan ledningen inte skylla ifrån sig när det gäller bolagets långsamma rutiner för återbetalningar vid inställda flyg.

Det tar för lång tid att få tillbaka pengar för inställda SAS-flyg under coronakrisen. Det menar Konsumentverket, som lämnat över frågan till Konsumentombudsmannen efter ett tillsynsärende under våren.

SAS försvarar sig med att återbetalningarna innebär en ökad arbetsbörda av aldrig tidigare skådat slag under pandemin, när nästan samtliga flyg under flera månaders tid fått ställas in.

Givetvis kan ingen begära att SAS skulle förutsett varken pandemins omfattning eller dess utdragna effekter på flygbranschen.

Däremot är det ingen nyhet att SAS system för återbetalning av biljetter vid inställda flyg är långsamt och baseras på hög grad av manuellt arbete, vilket innebär en rejäl flaskhals i den rådande situationen.

Detta blev till exempel uppenbart redan förra våren, efter pilotstrejken som lamslog SAS trafik. Trots att det den gången ”bara” handlade om en veckas inställda flyg tog det i vissa fall över en månad för bolaget att betala tillbaka pengarna.

Inte heller den gången kunde SAS svara på hur lång tid det skulle ta och upprörda kunder fick kontakta flygbolaget flera gånger för att pressa på om återbetalningar.

Det borde ha varit en varningsklocka för SAS-ledningen. Eftersom strejker kommer och går i flygbranschen är det förvånande att bolaget inte investerat i högre automatisering av hela återbetalningsprocessen, särskilt som den manuella hanteringen också måste kosta flygbolaget enorma summor.

Som kund är det svårt att förstå varför det inte är lika enkelt att boka av och få tillbaka pengarna, som det är att boka biljetten på nätet från första början.

SAS kan alltså inte skylla på någon annan än sina egna interna system när ärendena staplas på hög och de återigen inte kan svara på hur lång tid det ska ta för drabbade resenärer att få tillbaka pengarna för inställda flyg.

Därför är det på sin plats att myndigheterna granskar bolagets agerande och trycker på för att tempot ska öka. Frågan är dock om det biter på flygbolaget, som på kort sikt har fullt upp med att säkra finansieringen för sin överlevnad och inte verkar ha tid att tänka på kundrelationerna.

Istället är sannolikt bästa tipset till resenärer som betalt sina resor med kreditkort att vända sig till kortföretaget och begära att de tillfälligt krediterar beloppet tills SAS kommit ikapp med återbetalningarna. Kreditkortbolagens reklamationsavdelningar lär dessutom ha hårdare muskler att sätta emot, än när en enskild kund ringer flygbolaget.

För sin långsiktiga överlevnad måste SAS dock komma till rätta med problemen som omgärdar återbetalningar av biljetter och andra ersättningar vid inställda flyg. Precis som efter pilotstrejken förra våren gäller nämligen att SAS måste vinna tillbaka kunderna när krisen väl är över.

