Trängsel på Västkusten: ”Svenskarna tröttnar”

Länsstyrelsen i Västra Götaland rapporterar om trängsel på Västkusten och runt Vänern. Framför allt i krogmiljöer.

– Det är mitt i storsemestern så det var inte oväntat, säger krisledningschef Lena Malm.

Länsstyrelserna har i uppdrag att varje vecka rapportera till regeringen om läget i kommunerna.

På onsdagen, som baseras på rapporter från förra veckan, skriver Länsstyrelsen i Västra Götaland att ”Svenskarna börjar uppenbarligen tröttna lite grann på att leva efter coronaregler.”

Överlag minskar efterlevnaden av rekommendationer på framför allt torg, gator och liknande, enligt rapporten.

Lena Malm tror att det är en följd av rapporter att smittspridningen generellt minskar i Sverige.

– Det är de signalerna alla får, att vi har klarat det här ganska bra. Bekymret är bara att vi inte vet när nästa våg kommer och hur den kommer att se ut, säger hon.

Ungefär hälften av alla kommuner rapporterade in viss trängselproblematik. Förra veckan rapporterades det in trängsel vid populära resmål längs Västkusten, som Tanum och Smögen. Denna vecka rapporterar även kommuner med populära semestermål längs Vänern, exempelvis Lidköping och Mariestad, in ansamlingar fast i någorlunda mildare ordalag.

– Vi har förståelse för att folk vill vara ute när det är fint väder. Men man måste ändå ha respekt och fortsätta följa rekommendationerna.

Ett ökat problem som uppmärksammas är vid krog- och restaurangbesök. Det är framför allt besökare som får bakläxa och inte krögare.

– Vi skriver lite skämtsamt i rapporten att det blir värre framåt natten. Gästerna har svårt att sköta sig när de blivit påverkade av alkohol, då är det svårt föra resonemang av dem. Det kan finnas restauranger som inte sköter sig, men till största del är det individer som inte sköter sig, säger Lena Malm.