Helsingborg marathon ställs in: ”Det är jättetråkigt”

Helsingborg marathon hoppades in i det sista, men under torsdagen kom det tunga beskedet. För första gången sedan starten 2014 ställs loppet in. En stor förlust för både deltagare och arrangörer.

– Nu tänker vi bara på att överleva, säger Andreas Gartmyr.

Under våren har Helsingborg marathon vänt och vridit på olika möjligheter för att ta fram alternativa sätt att genomföra loppet. Allt utifrån förhoppningen att regeringen tids nog skulle lätta på restriktionerna.