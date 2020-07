”Succession”-stjärna släpper coronalåt

Nicholas Braun, som spelar kusin Greg i den flerfaldigt Emmynominerade HBO-serien ”Succession”, har gjort en singel med pandemi-tema där han efterlyser en tjej med antikroppar, skriver Variety.

”Antibodies” heter punkpop-låten som släpptes i form av en musikvideo där Braun har på sig ett munskydd och rengör händerna med handsprit samtidigt som han framför låten.

“I want a girl whose blood’s got the stuff. I want a girl who’s safe. I want to hold you in my arms and not be afraid to breathe”, sjunger Braun bland annat i den humoristiska singeln.

I maj efterlyste Braun musiker till projektet i sociala medier, och videon har finansierats genom crowdfunding.

Det har varit en bra vecka för Braun – ”Succession” har fått hela 18 nomineringar i den amerikanska Emmygalan.