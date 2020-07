Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Vi har nu under våren och sommaren dagligen blivit uppdaterade med utveckling och konsekvenser av coronavirus och under våren gjordes även en ny klassificering av personer som är äldre än 70 år. Dessa benämns från och med i början av mars som personer i riskgruppen och det är ju ganska enkelt att från demografisk statistik konstatera hur många dessa är.

Har nu under sommaren konstaterat att vi har ett ytterligare virus både i Sverige och globalt och vi tar oss friheten att döpa det till ”online 24/7” och detta virus har en riskgrupp som är mycket större än riskgruppen för covid-19.

Vi är ett aktivt par i riskgruppen för covid-19 som dagligen träffar på personer i den andra riskgruppen, riskgruppen för online 24/7.

Varje dag ser vi unga föräldrar med barnvagn där föräldrarnas uppmärksamhet inte är riktad mot barnet eller barnen. Nej, föräldrarna stirrar in i sina smarta telefoner och inte sällan är de uppkopplade via hörhjälpmedel både med och utan sladd. Detta måste ju innebära att man både stänger ute kommunikationen med barnen och att man inte tar in ljud och intryck från naturen och kanske i värsta fall stänger ute den trafik som sker i ens närhet.

I motionsspåret dyker det upp personer i riskgruppen för online 24/7 och det är joggare och motionärer som är uppkopplade mot sitt träningsprogram via oftast vita sladdar och en ”enhet” i en plastficka på överarmen.

I stället för att rikta uppmärksamheten mot det landskap man rör sig i så riktas med jämna mellanrum uppmärksamheten mot telefonen där man kan läsa av, ja vadå? Jo hör och häpna, hur man mår! Vi i riskgruppen för covid-19 kan dagligen känna efter hur vi mår, utan uppkoppling.

Jag nämnde ovan att den stora riskgruppen för online 24/7 även är en trafikfara, det är ju inte endast då man promenerar eller joggar som man tittar på sin smarta telefon utan även då man cyklar och detta kan väl verkligen uttryckas som en trafikfara. Vi har vid ett flertal tillfällen mött cyklande personer som dels cyklar på fel sida men också varit totalt ouppmärksamma vad som finns framför cykeln i form av mötande trafik och anda hinder.

Vi ser tyvärr också många trafikanter som fortfarande pratar i telefon utan handsfree och det är både privatbilister och yrkestrafikanter.

Vår förhoppning är givetvis att covid-19 inom kort skall klinga av och kanske kommer vi då att slippa epitetet ”riskgruppen” men då kvarstår ju hela den andra riskgruppen och tyvärr är det väl så att viruset online 24/7 inte är inne i en avtagande fas utan snarare tvärtom.

Paret i skogen