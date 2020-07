Stenson långt efter täten i Memphis

69 slag på den första rundan och 69 slag på den andra. Henrik Stenson ligger på totalt två under par efter två spelade rundor på banan TPC Southwind i Memphis, Tennessee, i USA i den svenske golfstjärnans första tävling på över fyra månader.

Med några spelare kvar ute på banan i WGC-tävlingen St Jude Invitational ligger Stenson på en preliminär 21:a plats efter två av fyra rundor.

Amerikanen Brendon Todd följde upp torsdagens 64-rond med att gå banans 18 hål på 65 slag, fem under par, under fredagen. Todd leder därmed tävlingen på totalt elva under, tre slag före tvåan och landsmannen Rickie Fowler och nio före Stenson.