Spa tvingas stänga bubbelbad efter saknad anmälan

Blanketten kom aldrig fram till myndigheten. Därför förbjuds Borstahusen wellnesscenter att använda sina bassänger – annars hotar ett vite på 20 000 kronor.

– Vi har betalat in avgifter, vi har kört prover i poolen som man ska. Allt är skött by the book, hävdar företaget, som menar att det blivit en kommunikationsmiss.

Spaanläggningen ligger på campingplatsen Mötesplats Borstahusen. Bild: Britt-Mari Olsson Borstahusen wellnesscenter är spaanläggningen inne på campingplatsen, Mötesplats Borstahusen. Bland annat erbjuds bastu samt bubbelbad inomhus och utomhus. Och det är bassängerna som gör att verksamheten stoppas.