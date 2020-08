Tesla: Självkörande bil tio gånger så säker

Att låta bilen köra själv kan vara upp till tio gånger så säkert som när en förare har kontrollen. Det beräknar Tesla i sin senaste sammanfattning av olycksstatistik.

Under andra kvartalet registrerades en olycka per 7,29 miljoner kilometer då kunderna hade elbilstillverkarens autopilot-system i gång. Bland kunder som inte hade några aktiva säkerhetssystem i gång under färd var olyckor tre gånger så vanliga, ett tillbud per 2,51 miljoner kilometer.

Bland bilister i allmänhet ligger olycksfrekvensen enligt USA:s trafiksäkerhetsmyndighet NHTSA på en per 771 000 kilometer – alltså nästan tio gånger högre.

Tesla arbetar liksom Volvo och flera andra dominerande biltillverkare hårt med aktiva säkerhetssystem i sina fordon. Vd Elon Musk sade i samband med Teslas kvartalsrapport nyligen att företagets bilar kommer att vara kapabla att köra helt på egen hand i slutet av detta år, och att han själv nu använder en test-version av systemet.

– Det är nästan så att jag kan åka hemifrån till jobbet utan att lyfta ett finger, trots vägarbeten och vitt varierande trafiksituationer, sade han.

Även om funktionerna blir klara väntar dock fortsatta hinder i form av lagar och regler. Det har redan lett till att Tesla på olika sätt stryper sin autopilot i EU, eftersom unionen är mindre tillåtande vad gäller herrelösa fordon än USA.