"Han hade filmat Klippan som om det vore Las Vegas"

Fakta

More brilliant than the sun - Kodwo Eshun

”Boken som jag håller på att läsa. Det är en brittisk konstnär och filosof, som började som musikkritiker. Den här boken är ett sätt att undersöka svart kultur genom musiken. Den känns helt crazy aktuell.”

Potecast av konstnären Sara Sjölin

”En podd om dagsaktuella ämnen. Kommer ut lite oregelbundet, typ en gång i veckan. Riktigt nice.”

Tredje säsongen av Twin Peaks

”Jag har äntligen fått tid till att se tredje säsongen. Den känns lika underlig som jag tänker att den första Twin Peaks var i början av nittiotalet. Den sammanfattar mycket av en stämning i USA, den psykedeliska upplevelsen av att leva i det landet”.