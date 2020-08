Hammarby kvitterade med tio sekunder kvar. Därmed fick HIF nöja sig med en poäng, lagets femte raka oavgjorda match.

Allsvenskan

HIF–Hammarby 1–1 (1–0)

HIF har tagit poäng i sex matcher i rad. Dessutom har man endast släppt in fyra mål på de fem senaste matcherna, jämfört med inledningen på säsongen då man släppte in elva mål på de sex första matcherna.

Inför mötet mot Hammarby gjorde HIF-tränaren Olof Mellberg två förändringar från matchen mot Östersund. Anders Randrup var tillbaka efter skada och ersatte Ravy Tsouka som högerback. Samtidigt bänkades Armin Gigovic för första gången den här säsongen och Alex Timossi klev in i startelvan.

När matchen väl startades saknades även lagkapten Anders Lindegaard och Alexander Nilsson klev in mellan stolparna.

Inledningsvis var det åttondeplacerade Hammarby som tog tag i taktpinnen. Bajen hade störst bollinnehav och skapade flest lägen, men inget av dem träffade mål.

I den 21 matchminuten var det i stället HIF som kom in på offensiv planhalva och Max Svensson fick bollen av Brandur Hendriksson. Den förstnämnde avancerade och drog iväg ett avslut ett par meter utanför straffområdet. Men i stället för att enkelt skopa in avslutet lyckades Bajen-målvakten David Ousted tappa in bollen precis vid sin högra stolpe. Målet var Max Svenssons andra mål i allsvenskan den här säsongen och innebar, inte helt rättvist, 1–0 till HIF.

Aron Johansson, Alexander Kacaniklic och Vladimir Rodic fortsatte hota framåt för Bajen, men den riktiga skärpan i avsluten saknades.

I slutet av halvleken fick Mohammed Abubakari en tackling. Mittfältaren blev liggande i gräset och tog sig för knäet. 34-åringen tvingades byta och in kom i stället Armin Gigovic.

Inte förrän i den sista minuten av den första halvleken lyckades Hammarby få till sitt första avslut på mål, men mittbacken Mads Fenger Nielsens avslut räddades av Alexander Nilsson.

I inledningen av den andra halvleken skapade Bajen två lägen, men varken Alexander Kacaniklic eller Abdul Khalilis avslut resulterade i en kvitteringen. I stället fick Rasmus Jönsson ett bra läge efter fint förarbete av Max Svensson, men skottet räddades av David Ousted, som fick revanschera sig efter tavlan i den första halvleken. Knappt en minut senare fick målvakten återigen sträcka ut när Max Svensson sköt, men ställningen förblev 1–0.

I den 55:e matchminuten stod Alexander Nilsson för en svettig räddning efter att Alexander Kacanliklic fått stå ensam på bortre och nicka mot mål.

Efter den inledande ruschen där båda lagen skapade lägen, kom antalet chanser av sig något. Hammarby styrde spelet och försökte komma till lägen, men HIF försvarade sig väl. Hemmalaget hade inte mycket framåt, utan man försökte försvara ledningen.

Hammarby tryckte på i slutminuterna och med 10 sekunder kvar av övertiden tryckte Gustav Ludwigsson in kvitteringen för Hammarby. Matchen slutade 1–1.