Svenska Jubël slår i England – med gammal hit

En cover på en cover som spelades in för skojs skull och sedan låg i byrålådan i flera år. Jubëls ”Dancing in the moonlight” är en oväntad superhit – nu har den också blivit den mest spelade låten på radio i Storbritannien. – Nu vill man ju bräcka sig själv och slå rekord, säger Sebastian Atas, ena halvan av den svenska duon.

Sommaren 2018 var Jubëls ”Dancing in the moonlight”, som sjungs av Neimy, en jättehit hemma i Sverige. Den var en av de mest spelade låtarna både på radio och på Spotify innan den fick fäste i Skandinavien och stora delar av Europa.