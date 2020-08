Lena Philipsson tillägnade låt till Tegnell

Tomas Ledin, Håkan Hellström, Laleh och Miriam Bryant är några av artisterna som tidigare år har fått en helt egen timme på Sollidenscenen. Nu var det Lena Philipssons tur att ta över scenen i ”Allsångscenen är din”.

Sångerskan från Vetlanda bjöd på låtar som ”Det gör ont” och ”Dansa i neon” och gästades av Jill Johnson och Björn Kjellman. Men passade också på att tillägna låten ”Han går på vatten” till statsepidemiolog Anders Tegnell.

– Den här låten vill jag tillägna till dig Anders Tegnell, ja på ett litet skämtsamt vis alltså, sade Lena Philipsson.

Tidigare under kvällen medverkade bland andra Victor Leksell och Lill Lindfors i veckans ”Allsång på Skansen”.

Popundret Victor Leksell sjöng sin succélåt ”Svag” och fick sedan sällskap av Per Fritzell från Galenskaparna i ”Man ska ha husvagn”.

Under kvällen blev det även klart att Zara Larsson, Danny Saucedo och gospelkören Get Up gästar säsongsfinalen av ”Allsång på Skansen” nästa vecka. Övriga som medverkar då är Helen Sjöholm, Petter och Petra Marklund.