HD livestreamar i augusti en unik konsert med Bob Hund och Helsingborgs Symfoniorkester från Helsingborgs stadsteater. Konserten regisseras av teaterchefen Kajsa Giertz.

– Så här har man aldrig sett Bob Hund tidigare, säger hon.

Bob Hund har aldrig varit främmande för att testa nya idéer. Eller rättare sagt, det sitter närmast i gruppens dna.

Nu ger de sig in i ett trepartssamarbete med Helsingborgs symfoniorkester och Helsingborgs stadsteater.

Det ska resultera i en livestreamad konsert som kommer att kunna ses den 15 augusti på bland annat hd.se.

– Vi befinner oss i en ny tid och måste hitta nya vägar och nya sätt att nå ut. Jag kontaktade Bob Hund för att de kommer från Helsingborg, men också för att de står för en anarkistisk och naivistisk kreativitet, säger teaterchefen Kajsa Giertz som tog initiativ till konserten och själv ska regissera föreställningen.

– Det blir en utmaning att regissera det här gänget. Vi har skrivit ett manus i nära samarbete. Jag ser i alla fall oändliga möjligheter med Thomas böjliga armar, vi får se hur mycket jag kan styra det, tillägger hon.

Bob Hunds frontman Thomas Öberg, som medverkar via videolänk, är entusiastisk inför samarbetet:

– Hela narrativet för konserten är att Bob Hund besöker Helsingborg. Det var här vi började. Vad har hänt efter 30 år? Vi ska hålla avstånd men ändå krypa nära. Det låter kanske vettigt när jag säger detta, men sen kommer allting att filtreras genom Bob Hunds hjärna så efter de första tio minuterna kommer man inte att fatta vad man glor på.

Den tanken tilltalar Thomas Öberg.

– Vi vill inte ha full kontroll. Vi lever i ett samhälle där ingen har full kontroll. Jag är själv orolig att gå över gatan som privatperson, men som medlem i Bob Hund får de gärna skjuta mig ur en kanon. Jag hoppas att det här blir något i den stilen.

Även om Bob Hund tidigare samarbetat med Helsingborgs symfoniorkester tycker han att den stundande konserten är ”en utmaning som vi inte utforskat tidigare”.

– Det har varit ett år som varit närmast teatraliskt. All information kommer via datorer och telefoner. Och alla från presidenter till privatpersoner kommunicerar via kameror. Då är det helt logiskt för Bob Hund att ställa sig på en teaterscen, tillägger han.

Tanken på att spela i en nästan tom teatersal avskräcker inte Thomas Öberg.

– Vi är i alla fall inte rädda för om vi inte får en massa jubel. När vi började spela hade vi två fyllon och en papegoja i publiken, säger han.

Bob Hund-medlemmen Jonas Jonasson lockas också av en annan tanke:

– Med den här konserten kan vi nå människor som vi annars inte når. Som normalt sett inte ger sig ut. Oavsett om de är i en riskgrupp eller inte, säger han.

Thomas Öberg gör en reflektion över den situation vi alla befinner oss i just nu:

– Det flummiga är att Bob Hunds texter alltid har varit osäkra och röriga och ingen vet hur det ska gå. Nu har hela samhället blivit mer som en Bob Hund-text. Och det är inte vårt fel, vill vi betona. Men det som är bra är att när allt darrar och är snurrigt kan Bob Hund komma till undsättning.

Konserten äger rum den 15 augusti klockan 20. Förutom att den livestreamas på hd.se kommer den också att kunna ses på bandets egen sida samt på teaterns och konserthusets Facebooksidor.

Det kommer också finnas möjlighet för en liten publik på 50 personer att närvara.

– Biljetterna kan fås via Bob Hunds hemsida och kommer att kräva en liten motprestation, säger Kajsa Giertz.