Hon vägrar släppa in fler för att utföra hemvård hos sig

Ny personal har tagits in i hemtjänsten för att städa, tvätta och organisera inköp. Men alla är inte positiva till att ytterligare personal kommer in i deras hem – i en redan utsatt situation.

– Jag förstår inte hur de tänker. Vi äldre ska ju träffa så lite folk som möjligt, säger 87-åriga Ulla-Britt Nilsson, som vägrar släppa in den nya extrapersonalen.

”Jag vägrar ta emot mer folk, när jag inte ens kan träffa mina egna barn och barnbarn”, säger Ulla-Britt Nilsson. Bild: Sven-Erik Svensson Sedan 2013, då Ulla-Britt Nilsson i Häljarp råkade ut för en fallolycka har hon insatser från hemvården [hemtjänsten], tre gånger om dagen för hjälp med hygien och matlagning.