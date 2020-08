Rekordmånga nya smittade i Victoria

Den australiska delstaten Victoria rapporterar den högsta dygnssiffran hittills över bekräftade fall av coronasmitta – 725 stycken.

Under det senaste dygnet har 15 personer i delstaten avlidit i sviterna av covid-19, varav en är en man i 30-årsåldern. Hittills har 80 procent av samtliga dödsoffer i landet varit över 80 år, 95 procent över 70 år. Endast två personer under 50 har tidigare avlidit och tills nu inte någon under 40.

– Det borde inte komma som en överraskning att det här är ett virus som drabbar alla, säger Victorias premiärminister Daniel Andrews.

– Förhoppningsvis missar ingen att det här inte bara drabbar de som är gamla och sköra. Det kan vara dödligt, och det har varit dödligt här och runt om i världen, bland människor i alla åldersgrupper och till och med bland de med i övrigt god hälsa, fortsätter han.