OECD: Hushållsinkomster steg trots krisen

De disponibla inkomsterna för hushållen i västvärlden steg 0,1 procent per capita under första kvartalet. Detta trots att BNP per capita samtidigt föll med 2 procent i coronakrisen, enligt den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD. Stödpaket i många länder förklarar skillnaden.