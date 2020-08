Uppåt på Wall Street

New York-börsens ledande index steg under torsdagen. Investerarna har förhoppningar om att ett nytt gigantiskt stödpaket för att hjälpa företag och hushåll under coronapandemin ska komma snart.

Under dagen kom statistik som visade att antalet nyanmälda arbetslösa i USA minskade i förra veckan mer än vad ekonomerna hade räknat med.

Tekniksektorn gick bra, bland annat steg Apples aktie 3,5 procent. Facebook lyfte 6,5 procent efter att bolaget lanserat en utmanare till appen Tiktok.

Dow Jones industriindex ökade 0,7 procent, Nasdaqs kompositindex gick upp 1,0 procent och S&P 500 steg 0,6 procent.