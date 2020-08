American Song Contest spås få premiär 2021

Fakta

Eurovision startade 1956 som en tävling mellan sju länder. I dag är antalet tävlande 51.

Christer Björkman, tv-producenten Anders Lenhoff och Dave Goodman från EBU meddelade under Eurovision i Tel Aviv 2019 att de förvärvat licensrätten till tävlingen för att ”söka en lösning för den amerikanska marknaden”.

Tävlingen är också aktuell i komedin "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" av och med Will Ferrell.