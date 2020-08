Knäckt driver knäckte inte DeChambeau

Jason Day och Brendon Todd delar ledningen i PGA-mästerskapet i San Francisco. Men störst avtryck gjorde kanske Bryson DeChambeau. Eller åtminstone hans driver.

Den 26-årige amerikanen har under sommaren fått rubriker för sina nya muskler och långa utslag med just drivern. Klubban svek inte DeChambeau under de första hålen på TPC Harding Park heller, men på det sjunde hålets tee hördes ett ljud och plösligt var klubbhuvudet inte längre fäst vid skaftet.