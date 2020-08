Sol och höga temperaturer väntar i hela landet

I helgen väntar sol och höga temperaturer i hela Sverige. På vissa håll kan det bli så varmt som 30 grader.

På fredagen kan det gå upp till 29 grader i söder, och Norrland kan vänta sig värmetoppar på 26 grader. På lördag kan det bli ännu varmare.

– Temperaturen kan på en del håll sticka upp till 30-graderstrecket i södra delen av landet, säger Linus Karlsson, meteorolog på SMHI.

– Samtidigt är det ett regnområde som rör sig in västerifrån, då framför allt norra Norrland berörs under lördag kväll och in på natten.

Det leder till lite lägre grader i Norrland under söndagen, med temperaturer på 16 till uppåt 20–21 grader. I söder kan dock värmen hålla i sig bättre, med fortsatta värmetoppar på 28 grader.

Värmen gör att det föreligger hög brandrisk i de södra delarna av landet.

Solen och värmen visar sig fortsatt den kommande veckan på flera håll, men det är även en del moln som växer till sig.

– Det kan vara ostadigt i inre Götaland i början på nästa vecka med någon regnskur. Temperaturmässigt i Götaland och Svealand blir det 22 till uppåt 25–26 grader, medan Norrland får runt 20 grader.

In mot fjällen blir det kallare med temperaturer på cirka 15 grader.

– Det är ju tydlig sommar ändå. Alla ska nog få se sol någon gång, säger Linus Karlsson.