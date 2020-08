Svenska pallplatser i amerikanska storloppet

Favoriten Ramona Hill gick inte göra något åt, men det blev svensktränat på andra- och tredjeplats i årets upplaga av travklassikern Hambletonian på Meadowlandsbanan i East Rutherford, New Jersey, USA.

Tony Alagna tränar vinnaren Ramona Hill som kördes av Andrew McCarthy. Fältets enda sto var bäst då hon vann på det tangerade löpningsrekordet 1.08,6 över 1 609 meter.

Nancy Takter-tränade Ready For Moni slutade tvåa och Åke Svanstedts Back of the Neck slutade trea.

Segern var värd en halv miljon dollar, motsvarande drygt 4,2 miljoner svenska kronor.

I stoavdelningen Hambletonian Oaks där segerchecken uppgick till 300 000 dollar, omkring 2,6 miljoner kronor, var svenskdominansen total. Nancy Takter tränade såväl vinnaren Sorella som trean Panem medan Marcus Melanders Hypnotic Am slutade tvåa.

Melander räknade därtill hem segern i storloppet John Cashman Memorial. Gimpanzee, ägd av svenskduon Anders Ström och Lennart Ågren, såg aldrig ut som en vinnare någon gång under loppet, men visade prov på förstklassig löpskalle då han såg till att vara först på mållinjen.

Segern innebar att Gimpanzee tjänat över 20 miljoner kronor under sin karriär.

– Han är en otrolig häst precis som han har visat så många gånger förut. I dag var första gången mot äldre hästar, men han gör alltid vad han behöver, sade Marcus Melander.