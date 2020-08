“Det är en utmattningsdepression.” När läkaren har sagt det börjar han skriva in detaljer om patientens, mitt, mående på sin dator. Jag tänker att det verkar vara en rimlig diagnos, trots att den låter både utmattande och deppig. Faktiskt så riktigt rejält utmattande och sjukt deppig att jag sjunker ihop ännu mer där på stolen i mottagningsrummet. Ursäkta upprepningen men det verkar som om det ingår i diagnosen att tänka samma tanke minst två gånger för att den ska fastna. Mina ben bär dock fortfarande och jag klarar av att kliva ut från vårdcentralen, cykla hem och till och med känna den varma vårvinden i ansiktet.

Det tar några veckor av återhämtning, sedan poppar en relativt pigg tanke upp i min annars fortsatt vimmelkantiga hjärna. Namnet på diagnosen har gnagt och nog är det väl så att detta sjukdomstillstånd som drabbar så många skulle kunna heta något mer passande? Något som inte gör oss så matta i sig. Tänk om läkarna i stället kunde säga: “Kära/käre patient, jag har kommit fram till att din själ har fått skrubbsår. Diagnosen är alltså Själ med skrubbsår.”

Vad gör då en utmattad efter att ha loggat in på 1177.se och skickat in läkarintyget till sin arbetsgivare? Tar sticklingar från pelargoner? Rannsakar den senaste tidens omvårdnad av sitt inre? Lyssnar på Lalehs senaste låt “Det kommer bli bra” och Mando Diaos pinfärska “Själens skrubbsår”? Bland annat just detta gjorde i alla fall jag och eftersom sistnämnda låt känns som mer än en tillfällighet gör jag en må bra-spellista. Låtarna jag väljer, det visar sig mest bli visor, lyssnar jag på tusen gånger i sträck. Nej, det är inte riktigt sant, snarare många gånger men alla i stark förvissning om att musik kan dämpa oro och samtidigt vederkvicka.

Naturligtvis finns lika många historier bakom som det finns personer med utmattningsdiagnos. Alla med sin specifika väg till läkning och det bör respekteras. En inkännande vän slog dock huvudet på spiken när hon sa – och drog ut på å:et i näst sista ordet: “Marika, sånt här tar tid. Lång tid.” Det är verkligen sant. Och läkning varken ska eller kan skyndas på. Men tänk om vuxna med relativt lindriga skrubbsår kunde få med sig ett alternativ till de minileksaker eller pennor med suddgummitopp som barn kan välja i samband med läkarbesök. Med fördel ett kuvert innehållande ett papper med tips på några spellistor, om man nu inte vill eller orkar göra egna. Denna lilla gest av omtanke skulle kunna betyda mycket. Det är trots allt ett läge då det är lätt att känna sig liten trots att man är vuxen.

Man lämnar definitivt ut en bit av sitt inre där på vårdcentralen.