Madonna i nytt filmprojekt

Madonna arbetar på ett filmmanus tillsammans med manusförfattaren och regissören Diablo Cody, skriver Variety.

Artisten avslöjar nyheten i en video på Instagram där hon skriver: ”Vad gör man när man sitter hemma och är skadad? Skriver ett manus med Diablo Cody om...?” Texten ackompanjeras av ett antal emojier som antyder att projektet kan vara musikrelarerat.

Under sin karriär har Madonna hunnit spela in ett stort antal filmer – alltifrån spelfilmer som ”Susan, var är du?” från 1985 till dokumentären ”Madonna: Truth or dare”, som skildrade hennes turné 1991.

Diablo Cody vann en Oscar för bästa manus för ”Juno” 2007 och har därefter skrivit och producerat bland andra ”Jennifer's body” 2009, ”Young adult” 2011 och ”Tully” 2018.